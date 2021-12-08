«Аякс» одержал шестую победу в Лиге чемпионов, обыграв «Спортинг»
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«Аякс» в Амстердаме одержал победу над «Спортингом» (4:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
В составе нидерландской команды голы забили Себастьен Алле, Антони, Давид Нерес и Стивен Бергхайс.
«Аякс» с 18 очками занял первое место в своей группе С. Команда Эрика тен Хага одержала 6 побед в групповом турнире Лиги чемпионов. «Спортинг» с 9 баллами располагается на второй строчке. Обе команды вышли в плей-офф ЛЧ.
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