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«Аякс» одержал шестую победу в Лиге чемпионов, обыграв «Спортинг»

00:52
7 декабря. Амстердам. «Аякс» — «Спортинг» — 4:2. Футболисты «Аякса». Фото Reuters
7 декабря. Амстердам. «Аякс» — «Спортинг» — 4:2. Футболисты «Аякса». Фото Reuters
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«Аякс» в Амстердаме одержал победу над «Спортингом» (4:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

В составе нидерландской команды голы забили Себастьен Алле, Антони, Давид Нерес и Стивен Бергхайс.

«Аякс» с 18 очками занял первое место в своей группе С. Команда Эрика тен Хага одержала 6 побед в групповом турнире Лиги чемпионов. «Спортинг» с 9 баллами располагается на второй строчке. Обе команды вышли в плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов. Группа C
07 дек, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
4:2
Спортинг
Голы
Алле, 8 (1:0), Нуну, 22 (1:1), Антони, 42 (2:1), Нерес, 58 (3:1), Бергхайс, 62 (4:1), Табата, 78 (4:2)
Аякс
Пасвер Схюрс (Ренс, 60 ) Мазрауи (Тимбер, 77 ) Блинд (Тальяфико, 46 ) Мартинес Альварес (Тейлор, 72 ) Гравенберх Нерес (Классен, 60 ) Антони Алле Бергхайс
Спортинг
Виржиния Матеус Рейс Нету Инасио Эсгайю Эстевес (Сарабия, 73) Угарте (Назинью, 73) Браганса (Дарио Эссуго, 81) Табата Нуну (Педру Гонсалвеш, 60) Тиагу Томаш (Паулинью, 60)
Предупреждения
Схюрс 44, Альварес 54  -  Браганса 7, Табата 35
Судьи
Масса

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