"Аякс" - "Реал": составы команд, Хюнтелар - в запасе на матч с бывшим клубом

Стали известны составы "Аякса" и "Реала" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. 35-летний Клас-Ян Хюнтелар остался в запасе амстертамцев на игру с бывшим клубом. Он защищал цвета "Реала" в сезоне-2008/09.

"Аякс": Онана - Мазрауи, Де Лигт, Блинд, Тальяфико - Ф. Де Йонг, Шене - ван де Беек - Зийех, Тадич, Нерес.

Запасные - Лампру, Кристенсен, Велтман, Синкгравен, Хюнтелар, Долберг, Де Вит.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Начо, Рамос, Регилон - Кроос, Каземиру, Модрич - Бэйл, Бензема, Винисиус Жуниор.

Запасные - Навас, Вальехо, Диас, Марселу, Васкес, Асенсио, Себальос.

"Аякс" - "Реал": Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 13 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 23.00 по московскому времени