"Аякс" разгромил "Реал" в гостях и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Реал" на своем поле проиграл "Аяксу" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4). Гости по два гола забили в обоих таймах. Душан Тадич сделал две голевые передачи и забил один мяч, Лассе Шене со штрафного поразил ворота Тибо Куртуа, а также по голу на свой счет записали Давид Нерес и Хаким Зиех. У хозяев единственный мяч забил Марко Асенсио.

Кроме того, в концовке встречи защитник хозяев Начо получил красную карточку.

В первой встрече "Реал" выиграл со счетом 2:1, поэтому благодаря выездной победе "Аякс" вышел в 1/4 финала.

Лига чемпионов

1/8 финала

"Реал" (Испания) - "Аякс" (Голландия) - 1:4 (0:2)

Голы: Зиех, 7 (0:1). Нерес, 18 (0:2). Тадич, 62 (0:3). Асенсио, 70 (1:3). Шене, 72 (1:4).

"Реал" (Испания): Куртуа, Карвахаль, Начо, Варан, Регилон, Кроос, Каземиру (Вальверде, 87), Модрич, Васкес (Бэйл, 29), Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 35).

"Аякс" (Голландия): Онана, Мазрауи (Фелтман, 80), Блинд, де Лигт, Тальяфико, ван де Бек, Шене (де Вит, 73), де Йонг, Зиех, Тадич, Нерес (Дольберг, 74).

Предупреждения: Мазрауи, 26. Карвахаль, 30. Начо, 90+3.

Удаление: Начо, 90+3.

Судья: Брих (Германия).

05 марта. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".