"Аякс" Промеса прошел ПАОК в отборочном турнире Лиги чемпионов

"Аякс" обыграл ПАОК (3:2) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Дубль у победителей сделал Душан Тадич.
Бывший игрок "Спартака" Квинси Промес остался в запасе. Первый матч завершился вничью - 2:2.
В четвертом раунде "Аякс" сыграет с кипрским АПОЭЛом.
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
Ответный матч
"Аякс" (Голландия) - ПАОК (Греция) - 3:2 (1:1)
Голы: Бисесвар, 23 (0:1). Тадич, 43 - с пенальти (1:1). Тальяфико, 79 (2:1). Тадич, 85 - с пенальти (3:1). Бисесвар, 90+4 (3:2).
Нереализованный пенальти: Тадич, 32 (вратарь)
"Аякс": Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Мазрауи, Мартинес, Тадич, Зиех, ван де Бек (де Вит, 89), Марин (Дест, 46), Нерес (Хюнтелар, 78).
ПАОК: Пасхалакис, Креспо, Лео Матос, Ф.Варела, Яннулис, Бисесвар, Эль-Каддури, Пелкас (Свидерски, 63), Эсити (Мишич, 83), Акпом, Лео Жаба (Лимниос, 71).
Предупреждения: Мартинес, 26. Пелкас, 30. Эль-Каддури, 51. Пасхалакис, 55. Дест, 61. Яннулис, 65. Лео Матос, 85. Онана, 90+4. Креспо, 90+5. Лимниос, 90+5.
Судья: Поусон (Англия).
13 августа. Амстердам. Стадион "Йохан Кройф Арена".
Первый матч - 2:2