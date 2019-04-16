"Аякс" познакомил болельщиков со своими "Старыми сеньорами" перед матчем с "Юве"

"Аякс" перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" представил своих болельщиц в солидном возрасте. Напомним, что "Старая синьора" – это одно из прозвищ туринского клуба.
Три дамы – Мип (82 года), Соня (84) и Марианна (76) рассказали о том, как они болеют за клуб из Амстердама и о своей любви к команде и отдельным игрокам.
Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1 – он проходил в Амстердаме. Ответная встреча пройдет в Турине во вторник, 16 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Wij zochten en vonden voor jou:– AFC Ajax (@AFCAjax) 14 апреля 2019 г.
De 'Oude Dames' van #Ajax! 👵🏼
❌ Miep (82)
❌ Sonja (84)
❌ Marianne (76) #UCL #juvaja
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