"Аякс" повторил достижение ЦСКА

"Аякс" стал вторым клубом в истории Лиги чемпионов, которому удалось нанести крупное поражение "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу". Амстердамцы повторили достижение ЦСКА, разгромившего команду Сантьяго Солари чуть менее трех месяцев назад. До нынешнего сезона, в котором "Реал" потерпел уже шесть крупных неудач, мадридцы уступали в три и более мяча в Лиге чемпионов только в выездных встречах. (Кирилл Бурдаков)

Крупные поражение "Реала" в Лиге чемпионов