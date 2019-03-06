"Аякс" повторил достижение ЦСКА

"Аякс" стал вторым клубом в истории Лиги чемпионов, которому удалось нанести крупное поражение "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу". Амстердамцы повторили достижение ЦСКА, разгромившего команду Сантьяго Солари чуть менее трех месяцев назад. До нынешнего сезона, в котором "Реал" потерпел уже шесть крупных неудач, мадридцы уступали в три и более мяча в Лиге чемпионов только в выездных встречах. (Кирилл Бурдаков)
Крупные поражение "Реала" в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Стадия
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
08.03.2000
|
2-й гр.турнир
|
Мюнхен
|
Бавария
|
1:4
|
15.09.2004
|
Гр.турнир
|
Леверкузен
|
Байер
|
0:3
|
13.09.2005
|
Гр.турнир
|
Лион
|
Лион
|
0:3
|
10.03.2009
|
1/8 финала
|
Ливерпуль
|
Ливерпуль
|
0:4
|
24.04.2013
|
1/2 финала
|
Дортмунд
|
Боруссия Д
|
1:4
|
12.12.2018
|
Гр.турнир
|
Мадрид
|
ЦСКА
|
0:3
|
05.03.2019
|
1/8 финала
|
Мадрид
|
Аякс
|
1:4
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