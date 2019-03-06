01:32 | Футбол — Лига чемпионов

"Аякс" повторил достижение ЦСКА

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"Аякс" стал вторым клубом в истории Лиги чемпионов, которому удалось нанести крупное поражение "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу". Амстердамцы повторили достижение ЦСКА, разгромившего команду Сантьяго Солари чуть менее трех месяцев назад. До нынешнего сезона, в котором "Реал" потерпел уже шесть крупных неудач, мадридцы уступали в три и более мяча в Лиге чемпионов только в выездных встречах. (Кирилл Бурдаков)

Крупные поражение "Реала" в Лиге чемпионов

Дата

Стадия

Город

Соперник

Счет

08.03.2000

2-й гр.турнир

Мюнхен

Бавария

1:4

15.09.2004

Гр.турнир

Леверкузен

Байер

0:3

13.09.2005

Гр.турнир

Лион

Лион

0:3

10.03.2009

1/8 финала

Ливерпуль

Ливерпуль

0:4

24.04.2013

1/2 финала

Дортмунд

Боруссия Д

1:4

12.12.2018

Гр.турнир

Мадрид

ЦСКА

0:3

05.03.2019

1/8 финала

Мадрид

Аякс

1:4
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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