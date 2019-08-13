20:11 | Футбол — Лига чемпионов

"Аякс" - ПАОК: Промес остался в запасе хозяев

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"Аякс" объявил состав на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа. Экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес, ныне выступающий за голландский клуб, остался в запасе на эту встречу.

Состав "Аякса": Онана - Мазрауи, Фелтман, Мартинес, Тальяфико - Марин, ван де Бек, Блинд - Зиеш, Тадич, Нерес.

Запасные: Варела, Схюрс, Веласкес, Хюнтелар, Промес, Дест, де Вит.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 2:2. 

Аякс - ПАОК

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