"Аякс" взял верх над "Тоттенхэмом" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов - 1:0. Единственный мяч провел Донни ван де Бек на 15-й минуте встречи. "Аякс" еще ни разу не проигрывал в матчах Лиги чемпионов, в которых открывал счет (41 победа, 8 ничьих).

Ответная игра состоится в Амстердаме 8 мая.

В другом полуфинале сыграют "Барселона" и "Ливерпуль". Первая игра состоится 1 мая, начало - в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов

1/2 финала

Первый матч

"Тоттенхэм" (Англия) - "Аякс" (Голландия) - 0:1 (0:1)

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Санчес, Фертонген (Сиссоко, 39), Триппьер (Фойт, 80), Эриксен, Ваньяма, Роуз (Дэйвис, 79), Алли, Льоренте, Лукас Моура.

"Аякс": Онана, Фелтман, Блинд, де Лигт, Тальяфико, ван де Бек, Шене (Мазрауи, 65), де Йонг, Зиех (Хюнтелар, 87), Тадич, Нерес.

Предупреждения: Тальяфико, 30. Фелтман, 63.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

30 апреля. Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур".

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