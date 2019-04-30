"Аякс" взял верх над "Тоттенхэмом" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов - 1:0. Единственный мяч провел Донни ван де Бек на 15-й минуте встречи. "Аякс" еще ни разу не проигрывал в матчах Лиги чемпионов, в которых открывал счет (41 победа, 8 ничьих).
Ответная игра состоится в Амстердаме 8 мая.
В другом полуфинале сыграют "Барселона" и "Ливерпуль". Первая игра состоится 1 мая, начало - в 22.00 по московскому времени.
Лига чемпионов
1/2 финала
Первый матч
"Тоттенхэм" (Англия) - "Аякс" (Голландия) - 0:1 (0:1)
"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Санчес, Фертонген (Сиссоко, 39), Триппьер (Фойт, 80), Эриксен, Ваньяма, Роуз (Дэйвис, 79), Алли, Льоренте, Лукас Моура.
"Аякс": Онана, Фелтман, Блинд, де Лигт, Тальяфико, ван де Бек, Шене (Мазрауи, 65), де Йонг, Зиех (Хюнтелар, 87), Тадич, Нерес.
Предупреждения: Тальяфико, 30. Фелтман, 63.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
30 апреля. Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур".
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