«Аякс» обеспечил себе первое место в группе

«Аякс» обыграл «Бешикташ» (2:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов. Благодаря этому команда обеспечила себе первое место в группе С. В прошлом туре «Аякс» уже гарантировал себе выход из группы.

Нидерландский клуб выиграл все пять матчей и набрал 15 очков. У «Боруссии» Д и «Спортинга» по шесть очков при очном матче в запасе. «Бешикташ» не набрал ни одного очка и занимает последнее место.