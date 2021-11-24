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«Аякс» обеспечил себе первое место в группе

22:59
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«Аякс» обыграл «Бешикташ» (2:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов. Благодаря этому команда обеспечила себе первое место в группе С. В прошлом туре «Аякс» уже гарантировал себе выход из группы.

Нидерландский клуб выиграл все пять матчей и набрал 15 очков. У «Боруссии» Д и «Спортинга» по шесть очков при очном матче в запасе. «Бешикташ» не набрал ни одного очка и занимает последнее место.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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