"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, которая забила 100 голов в этом сезоне

"Аякс" является единственным клубом из семи лучших европейских чемпионатов, который забил 100 голов в текущем сезоне, информирует в своем Твиттере Squawka Football.

Голландцы проведут первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Ювентуса" 10 апреля, начало – в 22.00 (мск).

Ответная игра пройдет 16 апреля в Турине.

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