"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, которая забила 100 голов в этом сезоне

"Аякс" является единственным клубом из семи лучших европейских чемпионатов, который забил 100 голов в текущем сезоне, информирует в своем Твиттере Squawka Football.
Голландцы проведут первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Ювентуса" 10 апреля, начало – в 22.00 (мск).
Ответная игра пройдет 16 апреля в Турине.
Only one team in Europe's top seven divisions has scored 100 league goals so far this season.– Squawka Football (@Squawka) 8 апреля 2019 г.
AJA✖️✖️✖️ pic.twitter.com/ST24B5we99
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