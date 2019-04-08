12:43 | Футбол — Лига чемпионов

"Аякс" – единственная из топ-7 лиг команда, которая забила 100 голов в этом сезоне

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"Аякс" является единственным клубом из семи лучших европейских чемпионатов, который забил 100 голов в текущем сезоне, информирует в своем Твиттере Squawka Football.

Голландцы проведут первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Ювентуса" 10 апреля, начало – в 22.00 (мск).

Ответная игра пройдет 16 апреля в Турине.

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Аякс - Ювентус

 

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