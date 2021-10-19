«Аякс» разгромил дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов

«Аякс» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме.

На 11-й минуте мяч в свои ворота забил Марко Ройс. На 25-й минуте счет удвоил Дэйли Блинд, на 57-й минуте отличился Антони, на 72-й минуте гол забил Себастьен Аллер.

Ранее в группе C «Спортинг» на выезде переиграл «Бешикташ» (4:1).

«Аякс» с 9 очками занимает первое место в группе, немцы — вторые (6 очков), португальцы — третьи с тремя очками, турки замыкают квартет (0).

3 ноября в 4-м туре «Боруссия» и «Аякс» сыграют в Германии, а «Спортинг» и «Бешикташ» — в Португалии.

Лига чемпионов

Группа C

«Аякс» (Нидерланды) — «Боруссия Д» (Германия) — 4:0 (2:0)

Голы: Ройс, 11 — в свои ворота (1:0). Блинд, 25 (2:0). Антони, 57 (3:0). Алле, 72 (4:0).

«Аякс»: Пасвер, Блинд, Мазрауи (Ренс, 83), Мартинес, Тимбер, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергхайс (Классен, 69), Алле (Дарами, 83), Антони (Нерес, 76).

«Боруссия»: Кобель, Хуммельс (Понграчич, 79), Шульц (Эмре Джан, 46), Менье (Вольф, 79), Аканджи, Витсель, Ройс, Брандт (Кнауфф, 88), Беллингем, Холанн, Мален (Азар, 53).

Предупреждения: Альварес, 33. Витсель, 41. Тимбер, 90+2.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

19 октября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».