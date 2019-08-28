«Аякс» без Промеса вышел в групповой турнир Лиги чемпионов

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Аякс» на своем поле принимал АПОЭЛ. Встреча закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Голы в составе амстердамцев во втором тайме забили Эдсон Альварес и Душан Тадич. Таким образом, по сумме двух матчей «Аякс» вышел в групповой этап.

Полузащитник Квинси Промес не принимал участие в обоих встречах: первую он пропустил из-за травмы, а во второй остался на скамейке запасных.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

«Аякс» (Голландия) — «АПОЭЛ» (Кипр) — 2:0 (1:0)

Голы: Альварес, 43 (1:0). Тадич, 80 (2:0).

«Аякс» (Голландия): Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Альварес (Марин, 89), Мартинес, Дест, Тадич, Зиех (де Вит, 87), Хюнтелар, Нерес.

«АПОЭЛ» (Кипр): Белец, Меркис, Иоанну, Жоаузинью, Матич (Халлениус, 78), Яколиш (Де Винсенти, 64), Михайлович, Лукас Соуза, Безяк, Павлович, Аль-Таамари (Видигал, 72).

Предупреждения: Альварес, 25. Михайлович, 30. Меркис, 34. Фелтман, 45. Лукас Соуза, 56. Яколиш, 62. Жоаузинью, 69. Безяк, 73.

Судья: Цвайер (Германия).

28 августа. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Результат первого матча — 0:0.