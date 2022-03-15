«Аякс» — «Бенфика»: Тадич, Алле, Вайгль и Нуньес выйдут в стартовом составе

Стали известны составы «Аякса» и «Бенфики» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Аякс»: Онана, Мазрауи, Тимпбер, Мартинес, Блинд, Альварес, Бергхейс, Гравенберх, Антони, Тадич, Алле.

Запасные: Тытонь, Сетфорд, Схюрс, Классен, Данило Перейра, Ренсх, Бробби, Лабиад, Кудус, Тейлор, Дарами, Тальяфико.

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберту, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Эвертон, Таарабт, Рафа Силва, Рамуш, Нуньес.

Запасные: Элтон, Мейте, Яремчук,Диогу Гонсалвеш, Жоау Мариу, Лазаро Радоньич, Жил Диаш, Андре Алмейда, Араужу, Бернарду, Морато.

Матч «Аякс» — «Бенфика» пройдет сегодня, 15 марта и начнется в 23:00 мск. Первая встреча завершилась со счетом 2:2.