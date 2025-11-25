«Бенфика» на выезде обыграла «Аякс» в Лиге чемпионов

«Бенфика» одержала выездную победу над «Аяксом» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

На 6-й минуте счет открыл Самуэль Даль. На 90-й минуте преимущество гостей удвоил Леандро Баррейро.

«Бенфика» одержала первую победу в этом сезоне Лиги чемпионов. Команда Жозе Моуринью набрала 3 очка и поднялась на 28-е место в таблице. В следующем туре ЛЧ «Бенфика» сыграет дома с «Наполи» 10 декабря.

«Аякс» потерпел пятое поражение подряд. Амстердамский клуб с 0 очков замыкает таблицу. В следующем матче команда сыграет в гостях с «Карабахом» 10 декабря.