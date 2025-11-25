«Аякс» и «Бенфика» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Аякс» и «Бенфика» встретятся в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 25 ноября. Игра на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме (Нидерланды) начинается в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Аякс» — «Бенфика» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko, трансляция доступна по платной подписке.

В четырех турах общего этапа Лиги чемпионов обе команды потерпели четыре поражения. В предыдущем туре «Аякс» проиграл «Галатасараю» со счетом 0:3, а «Бенфика» уступила «Байеру» — 0:1.