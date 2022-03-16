«Бенфика» с минимальным счетом победила «Аякс» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бенфика» прошла «Аякс» и вышла в 1/4 финала ЛЧ

«Бенфика» на выезде победила «Аякс» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальский клуб одержал победу с минимальным счетом — 1:0.

Автором решающего мяча стал уругвайский нападающий Дарвин Нуньес, который отличился ближе к концу второго тайма. Причем футболист получил повреждение в этом моменте и был вскоре заменен.

Первая встреча, которая прошла в Португалии, завершилась со счетом 2:2. Таким образом, по сумме двух матчей в следующую стадию вышла «Бенфика».

Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится 18 марта.