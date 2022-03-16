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«Бенфика» с минимальным счетом победила «Аякс» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бенфика» прошла «Аякс» и вышла в 1/4 финала ЛЧ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
15 марта. «Аякс» — «Бенфика» — 0:1.
Фото ФК «Бенфика».

«Бенфика» на выезде победила «Аякс» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальский клуб одержал победу с минимальным счетом — 1:0.

Автором решающего мяча стал уругвайский нападающий Дарвин Нуньес, который отличился ближе к концу второго тайма. Причем футболист получил повреждение в этом моменте и был вскоре заменен.

Первая встреча, которая прошла в Португалии, завершилась со счетом 2:2. Таким образом, по сумме двух матчей в следующую стадию вышла «Бенфика».

Жеребьевка 1/4 финала турнира состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
0:1
Бенфика
Голы
Нуньес, 77 (0:1)
Аякс
Онана Тимбер (Кудус, 90+6) Мазрауи Блинд Мартинес Альварес (Броббей, 82) Гравенберх Тадич Антони Алле Бергхайс (Классен, 81)
Бенфика
Влаходимос Жилберту (Паулу Бернарду, 90+1) Гримальдо Вертонген Отаменди Эвертон (Яремчук, 72) Рафа Силва Вайгль Таарабт (Мейте, 46) Нуньес (Гонсалвеш, 81) Рамуш (Лазаро, 90+1)
Предупреждения
Тимбер 83’, Блинд 90+4’, Гравенберх 90+5’  -  Рамуш 67’
Судьи
Гранде (Испания)

ФК Аякс
ФК Бенфика
2
0
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