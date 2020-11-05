Автор дубля в ворота «Краснодара» претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
03:40
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов.
В список попали форвард менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа (хет-трик в ворота «Шахтера»), форвард «Ливерпуля» Диогу Жота (хет-трик в ворота «Аталанты»), форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн (дубль в ворота «Брюгге») и форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири (дубль в ворота «Краснодара»).
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур