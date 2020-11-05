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Автор дубля в ворота «Краснодара» претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

03:40
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УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов.

В список попали форвард менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа (хет-трик в ворота «Шахтера»), форвард «Ливерпуля» Диогу Жота (хет-трик в ворота «Аталанты»), форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн (дубль в ворота «Брюгге») и форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири (дубль в ворота «Краснодара»).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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