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28 ноября, 23:35

Автобус «Реала» попал в ДТП после матча в Ливерпуле

Алина Савинова
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Автобус «Реала» столкнулся с грузовиком по дороге из Ливерпуля в Мадрид, откуда возвращался с матча Лиги чемпионов, сообщают британские СМИ.

Игра «Реала» и «Ливерпуля» прошла 27 ноября на стадионе «Энфилд». «Сливочные» потерпели поражение со счетом 0:2 в этом матче.

ДТП произошло на трассе M40 в Англии. Оба транспортных средства получили незначительные повреждения, в частности у автобуса мадридской команды оказалась разбита передняя фара.

«К счастью, никто серьезно не пострадал. Игроков известной футбольной команды в тот момент в автобусе не было», — говорится в заявлении полиции Уорикшира.

Отмечается, что автобус «Реала» осуществлял перевозку только формы команды.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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