Австрия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
01:07
Во вторник «Зальцбург» на своем поле обыграл «Бреннбю» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Это позволило Австрии, занимающей 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА, сократить отставание от России.
У России сейчас 30,682 балла. У Австрии теперь 29,550 балла.
Напомним, на прошлой неделе «Сочи» проиграл «Партизану» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций — 2:2 д.в., пенальти — 2:4, а «Рубин» проиграл польскому «Ракуву» в дополнительное время — 0:1.
Таким образом, российские клубы завершили выступления в Лиге конференций, а Россия опустилась на 9-ю строчку в рейтинге.
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