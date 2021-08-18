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Австрия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

01:07
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Во вторник «Зальцбург» на своем поле обыграл «Бреннбю» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Это позволило Австрии, занимающей 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА, сократить отставание от России.

У России сейчас 30,682 балла. У Австрии теперь 29,550 балла.

Напомним, на прошлой неделе «Сочи» проиграл «Партизану» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций — 2:2 д.в., пенальти — 2:4, а «Рубин» проиграл польскому «Ракуву» в дополнительное время — 0:1.

Таким образом, российские клубы завершили выступления в Лиге конференций, а Россия опустилась на 9-ю строчку в рейтинге.

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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