Атмосфера перед матчем "Порту" - "Краснодар". Фото

"Порту" в своем Twitter поделился фотографиями болельщиков перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром".

Встреча пройдет 13 августа, начало - в 22.00 (мск). Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "драконов".

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр