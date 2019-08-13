19:58 | Футбол — Лига чемпионов

Атмосфера перед матчем "Порту" - "Краснодар". Фото

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"Порту" в своем Twitter поделился фотографиями болельщиков перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром".

Встреча пройдет 13 августа, начало - в 22.00 (мск). Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "драконов".

 

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