Атмосфера перед матчем "Порту" - "Краснодар". Фото

"Порту" в своем Twitter поделился фотографиями болельщиков перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром".
Встреча пройдет 13 августа, начало - в 22.00 (мск). Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "драконов".
🔵⚪Dia de Dragão #FCPorto #FCPFCK #UCL #Dragõesjuntos pic.twitter.com/qeR23XcxJH— FC Porto (@FCPorto) August 13, 2019
💙Balneário preparado#FCPorto #FCPFCK #UCL #Dragõesjuntos pic.twitter.com/x2D9mmFS8N— FC Porto (@FCPorto) August 13, 2019
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