«Атлетико» завершил выступление в еврокубках в сезоне-2022/23

«Атлетико» уступил «Порту» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.

В другом матче группы B «Брюгге» сыграл вничью с «Байером» — 0:0.

Таким образом, немецкий клуб набрал 5 очков и обошел испанцев по дополнительным показателем. «Байер» занял третье место и продолжит выступление в Лиге Европы, а вот для «Атлетико» еврокубковый сезон завершен.

«Порту» набрал 12 очков и занял первое место в группе, «Брюгге» стал вторым (11 очков).