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10 марта, 20:15

«Атлетико» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Атлетико» примет «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Атлетико» примет «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 10 марта. Игра будет проходить на стадионе «Метрополитано» в Мадриде (Испания), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча в Мадриде и всего игрового вечера Лиги чемпионов.

Онлайн трансляция первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 10&nbsp;марта 2026 года.«Ньюкасл» — «Барселона», «Атлетико» против «Тоттенхэма», игры «Баварии» и «Ливерпуля»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Следить за основными событиями и результатом игры «Атлетико» — «Тоттенхэм» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Лига чемпионов. 1/8 финала.
10 марта, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
5:2
Тоттенхэм Хотспур

В стыковом раунде Лиги чемпионов «Атлетико» победил «Брюгге» со счетом 7:4 по сумме двух матчей. В общем этапе «Атлетико» занял 14-е место с 13 очками в 8 турах, а «Тоттенхэм» финишировал четвертым с 17 очками.

Ответная игра пройдет в Лондоне в среду, 18 марта.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Тоттенхэм Хотспур
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