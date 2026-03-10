«Атлетико» примет «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 10 марта. Игра будет проходить на стадионе «Метрополитано» в Мадриде (Испания), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча в Мадриде и всего игрового вечера Лиги чемпионов.

Следить за основными событиями и результатом игры «Атлетико» — «Тоттенхэм» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Лига чемпионов. 1/8 финала.

10 марта, 23:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

В стыковом раунде Лиги чемпионов «Атлетико» победил «Брюгге» со счетом 7:4 по сумме двух матчей. В общем этапе «Атлетико» занял 14-е место с 13 очками в 8 турах, а «Тоттенхэм» финишировал четвертым с 17 очками.

Ответная игра пройдет в Лондоне в среду, 18 марта.