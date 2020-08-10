«Атлетико» сообщил фамилии игроков, которые заразились коронавирусом

«Атлетико» на официальном сайте клуба сообщил, что защитник Шиме Врсалько и форвард Анхель Корреа заболели коронавирусом.

У обоих игроков болезнь протекает бессимптомно, они изолированы в своих домах. Врачи будут контролировать наблюдение за игроками в соответствии с протоколом о состоянии здоровья.

13 августа «Атлетико» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Лейпцига».