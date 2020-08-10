«Атлетико» сообщил фамилии игроков, которые заразились коронавирусом
10 августа 2020, 15:20
«Атлетико» на официальном сайте клуба сообщил, что защитник Шиме Врсалько и форвард Анхель Корреа заболели коронавирусом.
У обоих игроков болезнь протекает бессимптомно, они изолированы в своих домах. Врачи будут контролировать наблюдение за игроками в соответствии с протоколом о состоянии здоровья.
13 августа «Атлетико» сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Лейпцига».
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