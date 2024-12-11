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«Атлетико» — «Слован»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

11 декабря «Атлетико» и «Слован» встретятся в Лиге чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Атлетико» и «Слован» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также покажет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые моменты игры «Атлетико» и «Слована» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 20:45. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Слован Бр

В 5 турах Лиги чемпионов «Атлетико» набрал 9 очков. «Слован» остается одной из трех команд, не набравших ни одного очка.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Слован
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