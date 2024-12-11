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«Атлетико» благодаря дублю Гризманна победил «Слован» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Антуан Гризманн и Хулиан Альварес.
Фото AFP

«Атлетико» одержал победу над «Слованом» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1. Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

У испанской команды дубль оформил Антуан Гризманн и еще один мяч забил Хулиан Альварес. Автором единственного гола словацкого клуба стал Давид Стрелец, реализовавший пенальти.

«Атлетико» набрал 12 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице. «Слован» не выиграл ни одного матча в основном раунде и располагается на последней позиции.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 20:45. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
3:1
Слован Бр

В параллельном матче дня «Лилль» обыграл «Штурм» (3:2), ворота которого защищал россиянин Даниил Худяков, и вышел на шестое место в Лиге чемпионов с 13 очками. У «Штурма» 3 балла и 29-я строчка.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 20:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
3:2
Штурм
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Лилль
ФК Слован
ФК Штурм
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