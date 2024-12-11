«Атлетико» благодаря дублю Гризманна победил «Слован» в Лиге чемпионов

«Атлетико» одержал победу над «Слованом» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1. Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

У испанской команды дубль оформил Антуан Гризманн и еще один мяч забил Хулиан Альварес. Автором единственного гола словацкого клуба стал Давид Стрелец, реализовавший пенальти.

«Атлетико» набрал 12 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице. «Слован» не выиграл ни одного матча в основном раунде и располагается на последней позиции.

В параллельном матче дня «Лилль» обыграл «Штурм» (3:2), ворота которого защищал россиянин Даниил Худяков, и вышел на шестое место в Лиге чемпионов с 13 очками. У «Штурма» 3 балла и 29-я строчка.