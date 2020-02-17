«Атлетико» провел тренировку за день до матча с «Ливерпулем» без Фелиша и Эрреры

В понедельник «Атлетико» провел тренировку в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Как сообщает Marca, занятие пропустили полузащитник Эктор Эррера и нападающий Жоау Фелиш.

Как пишет издание, эти футболисты, скорее всего, пропустят встречу с мерсисайдцами. Не сыграет также и защитник мадридцев Киран Триппьер, который недавно перенес операцию после травмы паха. В занятии приняли участие защитник Хосе Хименес и форвард Альваро Мората, недавно вернувшиеся из лазарета, ожидается, что оба попадут в заявку на игру против «Ливерпуля».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 18 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ваньда Метрополитано».