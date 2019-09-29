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Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Атлетико» прилетело в Москву

29 сентября 2019, 23:32
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет на выезде с «Локомотивом». Испанский клуб уже прибыл в Москву, сообщает Twitter мадридцев.

Встреча состоится во вторник, 1 сентября.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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