«Атлетико» прилетел в Москву
29 сентября 2019, 23:32
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет на выезде с «Локомотивом». Испанский клуб уже прибыл в Москву, сообщает Twitter мадридцев.
Встреча состоится во вторник, 1 сентября.
? ?? ?Hola Mosc?!— Atl?tico de Madrid (@Atleti) September 29, 2019
?? ?Ya estamos en Rusia para jugar la @LigadeCampeones!
??? https://t.co/6JxElqgCl7
? #LokomotivAtleti
? #UCL
?? #A?paAtleti pic.twitter.com/pvuGGJAuPo
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр