«Атлетико» оштрафовали за поведение болельщиков во время матча с «Арсеналом»

«Атлетико» оштрафовали на 30 тысяч евро за поведение фанатов во время гостевого матча общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:4) 21 октября 2025 года.

По данным источников ESPN в УЕФА, болельщики допускали расистское и дискриминационное поведение, они позволяли себе обезьяньи жесты и звуки и нацистские приветствия. Также они бросали посторонние предметы с трибун.

За бросание предметов «Атлетико» дополнительно оштрафовали на 10 тысяч евро. Также клуб получил условную меру наказания — запрет на продажу билетов на одну выездную игру с испытательным сроком один год.

«Атлетико» занимает 14-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов — у команды девять очков после пяти матчей.