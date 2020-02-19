«Атлетико» одолел действующего победителя Лиги чемпионов «Ливерпуль» в первой игре 1/8 финала

«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0. Единственный мяч провел Сауль на 4-й минуте, прервав сухую серию англичан, длившуюся 379 минут.

«Ливерпуль» потерпел поражение впервые с 17 декабря 2019 года, когда дублирующим составом был разгромлен «Астон Виллой» в Кубке лиги (0:5). Основа последний раз проигрывала 17 сентября 2019 года «Наполи» (0:2).

Ответная игра состоится 11 марта в Англии. «Ливерпуль» — действующий победитель Лиги чемпионов.

В другой игре 1/8 финала «Боруссия» из Дортмунда взяла верх над «ПСЖ» — 2:1.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:0 (1:0)

Гол: Сауль, 4.

«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Мората (Витоло, 70), Корреа (Диегу Коста, 77), Лемар (Льоренте, 46).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон (Милнер, 80), Фабинью, Роберту Фирмину, Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Мане (Ориги, 46).

Предупреждения: Мане, 40. Корреа, 45. Гомес, 59.

Судья: Марчиняк (Польша).

18 февраля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».