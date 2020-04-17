«Атлетико» может попасть в Лигу чемпионов с шестого места

Если сезон в ла лиге не доиграют, «Атлетико» сможет все равно поучаствовать в Лиге чемпионов, сообщают испанские СМИ. На данный момент команда занимает шестое место в чемпионате.

По данным ведущего программы El Partidazo de COPE Хуана Антонио Алькалы, при таком раскладе «матрасники» получат специальное приглашение от УЕФА за свои предыдущие достижения в этом турнире. Ранее сообщалось, что при отмене сезона Испанию в Лиге чемпионов представят первые четыре команды в текущей таблице — «Барселона», «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад». При этом в ла лиге надеются все же доиграть сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 205 976 человек. Зафиксировано 148 634 летальных исхода от инфекции, вылечились 558 168 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек, 2 590 выздоровело, 273 умерло.