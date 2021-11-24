В среду, 24 ноября, «Атлетико» сыграет на своем поле с «Миланом» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе «Ванда Метрополитано», начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Милан». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на канале «Матч! Футбол 1». Она начнется в 22.45.

«Атлетико» с 4 очками занимает третье место в группе B. «Милан» (1 балл) и четвертая, последняя строчка.