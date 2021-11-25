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«Милан» вырвал победу у «Атлетико»

00:54
24 ноября. «Атлетико» — «Милан» — 0:0. Фото Reuters
24 ноября. «Атлетико» — «Милан» — 0:0. Фото Reuters
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«Атлетико» проиграл «Милану» в 5-м туре Лиги чемпионов — 0:1. В концовке встречи забил 30-летний бразильский форвард Жуниор Мессиас.

Мадридская команда поднялась на второе место в группе B — 5 очков. «Милан» остается последним — 2 очка.

В заключительном туре «Милан» встретится с «Ливерпулем», а «Атлетико» — с «Порту». Матчи пройдут 7 декабря.

Лига чемпионов. Группа B
24 нояб, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
0:1
Милан
Голы
Мессиас, 87 (0:1)
Атлетико
Облак Хименес Савич Эрмосо (Лоди, 64 ) де Пауль (Врсалько, 77 ) Коке Лемар (Корреа, 64 ) Льоренте Гризманн (Кондогбья, 81 ) Суарес (Кунья, 77 ) Феррейра-Карраско
Милан
Тэтэрушану Романьоли Эрнандес Калюлю (Флоренци, 66) Кьер Тонали (Мессиас, 65) Диас (Беннасер, 78) Крунич (Бакайоко, 65) Кессье Жиру (Ибрагимович, 65) Салемакерс
Предупреждения
Льоренте 60  -  Жиру 27, Бакайоко 67, Эрнандес 90
Судьи
Винчич

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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