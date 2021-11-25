«Милан» вырвал победу у «Атлетико»

«Атлетико» проиграл «Милану» в 5-м туре Лиги чемпионов — 0:1. В концовке встречи забил 30-летний бразильский форвард Жуниор Мессиас.

Мадридская команда поднялась на второе место в группе B — 5 очков. «Милан» остается последним — 2 очка.

В заключительном туре «Милан» встретится с «Ливерпулем», а «Атлетико» — с «Порту». Матчи пройдут 7 декабря.