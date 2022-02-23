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23 февраля, 23:08

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Жоау Феликс открыл счет в матче Лиги чемпионов

Жоау Феликс открыл счет в матче Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед
Иван Шитик
Корреспондент
Жоау Феликс.
Фото Reuters

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс отличился в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». 22-летний португальский футболист открыл счет в матче на 7-й минуте встречи.

Феликс откликнулся на навес в штрафную и в красивом прыжке пробил по воротам. Мяч от штанги влетел в сетку ворот голкипера Давида Де Хеа.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Атлетико» — «МЮ» можно на сайте «СЭ».

Игра «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» проходит на стадионе «Ванда Метрополитано».

Лига чемпионов. 1/8 финала
23 февр, 23:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Манчестер Юнайтед
Жоау Феликс
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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