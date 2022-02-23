Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс отличился в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». 22-летний португальский футболист открыл счет в матче на 7-й минуте встречи.

Феликс откликнулся на навес в штрафную и в красивом прыжке пробил по воротам. Мяч от штанги влетел в сетку ворот голкипера Давида Де Хеа.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Атлетико» — «МЮ» можно на сайте «СЭ».

Игра «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» проходит на стадионе «Ванда Метрополитано».