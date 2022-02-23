«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Жоау Феликс открыл счет в матче Лиги чемпионов
Жоау Феликс открыл счет в матче Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс отличился в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». 22-летний португальский футболист открыл счет в матче на 7-й минуте встречи.
Феликс откликнулся на навес в штрафную и в красивом прыжке пробил по воротам. Мяч от штанги влетел в сетку ворот голкипера Давида Де Хеа.
Следить за онлайн-трансляцией матча «Атлетико» — «МЮ» можно на сайте «СЭ».
Игра «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» проходит на стадионе «Ванда Метрополитано».
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