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«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе

Иван Шитик
Корреспондент

«Атлетико» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Савич, Рейнилду, Льоренте, Эррера, Кондогбиа, Лоди, Корре, Ж.Феликс.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Варан, Линделеф, Фред, Б.Фернандеш, Погба, Рэшфорд, Санчо, К.Роналду.

Напомним, что ответная встреча пройдет в Англии 15 марта.

ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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