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Атлетико — Манчестер Юнайтед: счет и результат матча 2 тура общего этапа Лиги чемпионов 13 октября 2026 года

«Атлетико» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Сергей Филин
Футболисты «Атлетико».
Фото Reuters

«Атлетико» в большинстве обыграл «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

На 1-й минуте матча Пабло Барриос вывел «матрасников» вперед. На 74-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» получил прямую красную карточку. На 79-й минуте Адемола Лукман удвоил преимущество хозяев.

«Атлетико» с 3 очками занимает 13-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ. «Манчестер Юнайтед» (3 очка) находится на седьмом месте.

20 октября «матрасники» сыграют со «Штутгартом» в Германии в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Днем позже «Манчестер Юнайтед» на выезде встретится с «Комо».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
13 октября, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:0
Манчестер Юнайтед

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