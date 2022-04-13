«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили составы на матч Лиги чемпионов

«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоится сегодня, 13 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Игра начнется в 22.00 по московском времени.

«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Льоренте, Коке, Кондогбия, Лемар, Лоди, Гризманн, Феликс.

Запасные: Леконт, Де Пауль, Суарес, Корреа, Васс, Кунья, Карраско, Эрмосо, Врскалько, Серрано.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Жоау Канселу, Де Брейне, Родри, Гюндоган (К), Махрез, Силва, Фоден.

Запасные: Стеффен, Карсон, Диаш, Аке, Стерлинг, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Делап, Эдози, Макэйти, Лавиа.

Первый матч прошел на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.