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Сегодня, 20:38

«Атлетико» — «Манчестер Сити»: команды объявили составы на матч

«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Атлетико» — «Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча состоится сегодня, 13 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Игра начнется в 22.00 по московском времени.

«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Льоренте, Коке, Кондогбия, Лемар, Лоди, Гризманн, Феликс.

Запасные: Леконт, Де Пауль, Суарес, Корреа, Васс, Кунья, Карраско, Эрмосо, Врскалько, Серрано.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Жоау Канселу, Де Брейне, Родри, Гюндоган (К), Махрез, Силва, Фоден.

Запасные: Стеффен, Карсон, Диаш, Аке, Стерлинг, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Делап, Эдози, Макэйти, Лавиа.

Первый матч прошел на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Манчестер Сити
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034660--atletico-vs-man-city/
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