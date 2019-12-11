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«Атлетико» — «Локомотив»: Коченков и Кверквелия выйдут в стартовом составе

21:54
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Стали известны составы «Атлетико» и «Локомотива» на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Лоди, Фелипе, Эрмосо, Томас, Коке, Сауль, Корреа, Феликс, Мората.
Запасные: Адан, Хименес, Ариас, Лемар, Льоренте, Эррера, Шапонич.

«Локомотив»: Коченков, Идову, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.
Запасные: Медведев, Живоглядов, Смолов, Ан. Миранчук, Магкеев, Тугарев, Куликов.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027110/lineups/index.html?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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