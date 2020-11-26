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Канделаки — о матче с «Атлетико»: «Локо» увозит с собой честно добытое очко»

01:00
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки похвалила «Локомотив» после ничейного результата с «Атлетико» (0:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде.

«Не знаю, кто там говорил, что «Локомотиву» в Мадриде напихают. Да, в створ «Атлетико» за весь матч пришлась пара ударов. Да, испанцы наседали и от гола их отделил сантиметровый офсайд. Но «Локо» увозит с собой честно добытое очко. Оптимистичные 0:0», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Атлетико — Локомотив

 

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/6817

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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