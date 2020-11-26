Канделаки — о матче с «Атлетико»: «Локо» увозит с собой честно добытое очко»
01:00
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки похвалила «Локомотив» после ничейного результата с «Атлетико» (0:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде.
«Не знаю, кто там говорил, что «Локомотиву» в Мадриде напихают. Да, в створ «Атлетико» за весь матч пришлась пара ударов. Да, испанцы наседали и от гола их отделил сантиметровый офсайд. Но «Локо» увозит с собой честно добытое очко. Оптимистичные 0:0», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.
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