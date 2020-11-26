«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
«Атлетико» и «Локомотив» сыграли вничью (0:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Локо» набрал три очка и занимает третье место в группе. «Атлетико» с пятью очками на второй позиции.
Лига чемпионов
Группа А
4-й тур
«Атлетико» (Испания) — «Локомотив» (Россия) — 0:0
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Эрмосо, 60), Льоренте (Лемар, 60), Сауль, Коке, Феррейра-Карраско (Камельо, 80), Жоау Феликс, Корреа.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Игнатьев, Куликов, Крыховяк, Камано (Магкеев, 76), Миранчук (Рыбчинский, 76), Зе Луиш.
Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все — Словения).
ВАР: Данкерт. Штайнхаус (оба — Германия).
25 ноября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
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