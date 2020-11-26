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«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»

00:52
Антон Миранчук. Фото ФК «Локомотив».
Антон Миранчук. Фото ФК «Локомотив».
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«Атлетико» и «Локомотив» сыграли вничью (0:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локо» набрал три очка и занимает третье место в группе. «Атлетико» с пятью очками на второй позиции.

Лига чемпионов

Группа А

4-й тур

«Атлетико» (Испания) — «Локомотив» (Россия) — 0:0

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Эрмосо, 60), Льоренте (Лемар, 60), Сауль, Коке, Феррейра-Карраско (Камельо, 80), Жоау Феликс, Корреа.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, Игнатьев, Куликов, Крыховяк, Камано (Магкеев, 76), Миранчук (Рыбчинский, 76), Зе Луиш.

Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все — Словения).

ВАР: Данкерт. Штайнхаус (оба — Германия).

25 ноября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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