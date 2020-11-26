«Локомотив» сохраняет шансы на весну в Лиге чемпионов

«Локомотив» второй раз кряду сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) и остался единственным российским клубом, который сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Железнодорожники пробьются в 1/8 финала, если:

— одержат победы в двух оставшихся матчах, а «Атлетико» хотя бы раз потерпит поражение или дважды сделает ничью;

— наберут четыре очка, а «Атлетико» наберет в двух матчах одно;

— победят «Зальцбург» и проиграют «Баварии», а австрийцы возьмут три очка у «Атлетико».

При равенстве очков у «Локо» и «Атлетико» испанцы окажутся выше за счет гола на чужом поле (в Черкизове было 1:1, в Мадриде — 0:0).

Группа А:

«Атлетико» — «Локомотив» — 0:0

«Бавария» — «Зальцбург» — 3:1 (Левандовски, 42. Вебер, 52, в свои ворота. Сане, 68 — Бериша, 73). Удаление: Рока («Бавария»), 66.

И В Н П М О «Бавария» 4 4 0 0 15-4 12 «Атлетико» 4 1 2 1 4-7 5 «Локомотив» 4 0 3 1 4-5 3 «Зальцбург» 4 0 1 3 7-14 1

1 декабря. «Локомотив» — «Зальцбург», «Атлетико» — «Бавария».

9 декабря. «Бавария» — «Локомотив», «Зальцбург» — «Атлетико».