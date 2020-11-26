«Локомотив» сохраняет шансы на весну в Лиге чемпионов
«Локомотив» второй раз кряду сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) и остался единственным российским клубом, который сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Железнодорожники пробьются в 1/8 финала, если:
— одержат победы в двух оставшихся матчах, а «Атлетико» хотя бы раз потерпит поражение или дважды сделает ничью;
— наберут четыре очка, а «Атлетико» наберет в двух матчах одно;
— победят «Зальцбург» и проиграют «Баварии», а австрийцы возьмут три очка у «Атлетико».
При равенстве очков у «Локо» и «Атлетико» испанцы окажутся выше за счет гола на чужом поле (в Черкизове было 1:1, в Мадриде — 0:0).
Группа А:
«Атлетико» — «Локомотив» — 0:0
«Бавария» — «Зальцбург» — 3:1 (Левандовски, 42. Вебер, 52, в свои ворота. Сане, 68 — Бериша, 73). Удаление: Рока («Бавария»), 66.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
«Бавария»
|
4
|
4
|
0
|
0
|
15-4
|
12
|
«Атлетико»
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-7
|
5
|
«Локомотив»
|
4
|
0
|
3
|
1
|
4-5
|
3
|
«Зальцбург»
|
4
|
0
|
1
|
3
|
7-14
|
1
1 декабря. «Локомотив» — «Зальцбург», «Атлетико» — «Бавария».
9 декабря. «Бавария» — «Локомотив», «Зальцбург» — «Атлетико».
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