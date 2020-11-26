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«Локомотив» сохраняет шансы на весну в Лиге чемпионов

01:05
25 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Локомотив» — 0:0. Зе Луиш. Фото AFP
25 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Локомотив» — 0:0. Зе Луиш. Фото AFP
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«Локомотив» второй раз кряду сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) и остался единственным российским клубом, который сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Железнодорожники пробьются в 1/8 финала, если:

— одержат победы в двух оставшихся матчах, а «Атлетико» хотя бы раз потерпит поражение или дважды сделает ничью;

— наберут четыре очка, а «Атлетико» наберет в двух матчах одно;

— победят «Зальцбург» и проиграют «Баварии», а австрийцы возьмут три очка у «Атлетико».

При равенстве очков у «Локо» и «Атлетико» испанцы окажутся выше за счет гола на чужом поле (в Черкизове было 1:1, в Мадриде — 0:0).

Группа А:

«Атлетико» — «Локомотив» — 0:0

«Бавария» — «Зальцбург» — 3:1 (Левандовски, 42. Вебер, 52, в свои ворота. Сане, 68 — Бериша, 73). Удаление: Рока («Бавария»), 66.

И

В

Н

П

М

О

«Бавария»

4

4

0

0

15-4

12

«Атлетико»

4

1

2

1

4-7

5

«Локомотив»

4

0

3

1

4-5

3

«Зальцбург»

4

0

1

3

7-14

1

1 декабря. «Локомотив» — «Зальцбург», «Атлетико» — «Бавария».

9 декабря. «Бавария» — «Локомотив», «Зальцбург» — «Атлетико».

Атлетико — Локомотив

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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