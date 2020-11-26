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Рейтинг УЕФА: Россия поднялась на 17-е место

01:30
25 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Локомотив» — 0:0. Стадион «Ванда Метрополитано». Фото Reuters
25 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Локомотив» — 0:0. Стадион «Ванда Метрополитано». Фото Reuters
Теги:
Ничья в Мадриде немного скрасила унылое впечатление от выступления наших команд в еврокубках. Кроме того, она принесла России зачетное очко в рейтинг УЕФА — благодаря ему наша страна в этом сезоне поднялась на 17-е место. Вроде хвалиться нечем, но с учетом всех трудностей и неудач уже что-то. Есть чему радоваться и железнодорожникам: улучшили свой клубный рейтинг и заработали еще 900 тысяч евро, по премиальным они пока лидируют среди российских клубов.
Атлетико — Локомотив

А в целом картина не изменилась. Мы по-прежнему седьмые по сумме коэффициентов последних пяти сезонов и, увы, только 13-е по итогу последних трех. И практически все наши конкуренты (кроме Украины) выступают лучше, обеспечивая более высокий коэффициент. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы:

Клуб

Турнир

Сумма*

1. Локомотив

ЛЧ

17,95

2. Зенит

ЛЧ

16,15

3. Краснодар

ЛЧ

16,15

4. ЦСКА

ЛЕ

3,30

5. Ростов

ЛЕ

0,28

6. Динамо

ЛЕ

0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды:

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Краснодар

ЛЧ

3

4

7

Локомотив

ЛЧ

3

4

7

3. Зенит

ЛЧ

1

4

5

4. ЦСКА

ЛЕ

2

0

2

5. Динамо

ЛЕ

0,5

0

0,5

Ростов

ЛЕ

0,5

0

0,5

Всего: 22 очко, 6 команд, коэффициент 3,666, 17-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

20,142

19,714

19,571

18,928

9,928

69,5

88,283

7 (7*)

2. Англия

14,928

20,071

22,642

18,571

10,500

73,5

86,712

7 (7)

3. Италия

14,250

17,333

12,642

14,928

8,142

57

67,295

7 (7)

4. Германия

14,571

9,857

15,214

18,714

8,357

58,5

66,713

7 (6)

5. Франция

14,416

11,500

10,583

11,666

4,416

26,5

52,581

6 (5)

6. Португалия

8,083

9,666

10,900

10,300

5,000

25

43,949

5 (3)

7. Россия

9,200

12,600

7,583

4,666

3,666

22

37,715

6 (4)

8. Голландия

9,100

2,900

8,600

9,400

5,000

25

35,000

5 (4)

9. Бельгия

12,500

2,600

7,800

7,600

3,800

19

34,300

5 (4)

10. Австрия

7,375

9,750

6,200

5,800

4,300

21,5

33,425

5 (4)

11. Шотландия

4,375

4,000

6,750

9,750

5,500

22

30,375

4 (2)

12. Украина

5,500

8,000

5,600

7,200

3,600

18

29,900

5 (3)

13. Турция

9,700

6,800

5,500

5,000

2,700

13,5

29,700

5 (2)

14. Дания

8,500

5,250

4,875

5,125

3,625

14,5

27,375

4 (1)

15. Кипр

5,500

7,000

6,125

5,125

3,500

14

27,250

4 (1)

16. Сербия

2,875

6,375

6,000

6,000

4,000

16

25,250

4 (1)

17. Греция

5,800

5,100

5,100

4,900

4,100

20,5

25,000

5 (3)

18. Швейцария

4,300

6,500

3,900

6,400

3,125

12,5

24,225

4 (1)

19. Чехия

5,500

5,500

6,500

2,500

3,200

16

23,200

5 (3)

20. Хорватия

5,125

5,125

5,750

4,375

2,700

13,5

23,075

5 (2)

21. Израиль

6,750

5,625

2,625

2,375

5,500

22

22,875

4 (2)

22. Швеция

2,750

5,375

4,125

5,750

2,500

10

20,500

4 (0)

23. Болгария

4,250

4,000

4,000

4,125

3,250

13

19,625

4 (2)

24. Норвегия

1,375

4,000

5,375

3,750

4,500

18

19,000

4 (1)

25. Румыния

3,300

2,900

2,375

5,875

3,500

14

17,950

4 (1)

26. Азербайджан

4,250

4,375

2,375

3,375

2,250

9

16,625

4 (1)

27. Казахстан

2,750

4,250

4,250

3,375

1,000

4

15,625

4 (0)

28. Венгрия

1,875

1,625

3,250

4,500

4,250

17

15,500

4 (1)

29. Белоруссия

3,000

3,250

5,000

2,500

1,500

6

15,250

4 (0)

30. Польша

3,875

2,875

2,250

2,125

4,000

16

15,125

4 (1)

31. Словения

2,250

4,625

3,125

2,000

2,250

9

14,250

4 (0)

32. Словакия

2,125

1,875

5,125

3,000

1,500

6

13,625

4 (0)

33. Лихтенштейн

2,500

2,000

1,500

2,500

0,500

0,5

9,000

1 (0)

34. Литва

0,500

2,375

2,625

1,625

1,625

6,5

8,750

4 (0)

35. Люксембург

0,750

0,875

2,625

3,000

1,000

4

8,250

4 (0)

36. Босния

0,500

1,375

2,000

1,500

2,625

10,5

8,000

4 (0)

37. Ирландия

2,625

1,125

1,000

1,250

1,875

7,5

7,875

4 (1)

38. Сев.Македония

1,250

3,125

1,000

0,500

1,750

7

7,625

4 (0)

39. Армения

1,125

0,625

1,500

2,750

1,375

5,5

7,375

4 (0)

40. Латвия

1,375

0,750

1,625

2,250

1,375

5,5

7,375

4 (0)

41. Албания

0,875

2,625

1,000

0,750

2,000

8

7,250

4 (0)

42. Сев.Ирландия

0,500

0,750

0,500

2,375

2,833

8,5

6,958

3 (0)

43. Грузия

1,125

0,125

1,625

2,250

1,750

7

6,875

4 (0)

44. Финляндия

1,750

1,250

0,875

1,625

1,375

5,5

6,875

4 (0)

45. Молдавия

0,875

2,750

1,125

0,750

1,375

5,5

6,875

4 (0)

46. Мальта

1,250

1,375

1,500

0,750

1,500

6

6,375

4 (0)

47. Фареры

0,375

0,750

1,125

1,125

2,750

11

6,125

4 (0)

48. Косово

0,000

0,000

2,500

1,500

1,833

5,5

5,833

3 (0)

49. Гибралтар

1,500

0,500

1,000

1,000

1,666

5

5,666

3 (0)

50. Черногория

0,875

1,125

0,375

1,000

1,625

6,5

5,000

4 (0)

51. Уэльс

1,000

0,500

1,000

1,000

1,500

6

5,000

4 (0)

52. Исландия

1,000

1,125

1,500

0,625

0,625

2,5

4,875

4 (0)

53. Эстония

1,375

0,625

0,500

0,875

1,375

5,5

4,750

4 (0)

54. Андорра

0,166

0,166

0,833

1,500

0,666

2

3,331

3 (0)

55. Сан-Марино

0,000

0,166

0,500

0,000

0,500

1,5

1,166

3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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