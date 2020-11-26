Рейтинг УЕФА: Россия поднялась на 17-е место
А в целом картина не изменилась. Мы по-прежнему седьмые по сумме коэффициентов последних пяти сезонов и, увы, только 13-е по итогу последних трех. И практически все наши конкуренты (кроме Украины) выступают лучше, обеспечивая более высокий коэффициент. (Александр Бобров)
Сколько заработали наши клубы:
|
Клуб
|
Турнир
|
Сумма*
|
1. Локомотив
|
ЛЧ
|
17,95
|
2. Зенит
|
ЛЧ
|
16,15
|
3. Краснодар
|
ЛЧ
|
16,15
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
3,30
|
5. Ростов
|
ЛЕ
|
0,28
|
6. Динамо
|
ЛЕ
|
0,26
* В миллионах евро.
За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.
Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.
Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды:
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Краснодар
|
ЛЧ
|
3
|
4
|
7
|
Локомотив
|
ЛЧ
|
3
|
4
|
7
|
3. Зенит
|
ЛЧ
|
1
|
4
|
5
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
2
|
0
|
2
|
5. Динамо
|
ЛЕ
|
0,5
|
0
|
0,5
|
Ростов
|
ЛЕ
|
0,5
|
0
|
0,5
Всего: 22 очко, 6 команд, коэффициент 3,666, 17-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).
Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)
|
Страна
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
20/21
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
18,928
|
9,928
|
69,5
|
88,283
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
18,571
|
10,500
|
73,5
|
86,712
|
7 (7)
|
3. Италия
|
14,250
|
17,333
|
12,642
|
14,928
|
8,142
|
57
|
67,295
|
7 (7)
|
4. Германия
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
18,714
|
8,357
|
58,5
|
66,713
|
7 (6)
|
5. Франция
|
14,416
|
11,500
|
10,583
|
11,666
|
4,416
|
26,5
|
52,581
|
6 (5)
|
6. Португалия
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
10,300
|
5,000
|
25
|
43,949
|
5 (3)
|
7. Россия
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
4,666
|
3,666
|
22
|
37,715
|
6 (4)
|
8. Голландия
|
9,100
|
2,900
|
8,600
|
9,400
|
5,000
|
25
|
35,000
|
5 (4)
|
9. Бельгия
|
12,500
|
2,600
|
7,800
|
7,600
|
3,800
|
19
|
34,300
|
5 (4)
|
10. Австрия
|
7,375
|
9,750
|
6,200
|
5,800
|
4,300
|
21,5
|
33,425
|
5 (4)
|
11. Шотландия
|
4,375
|
4,000
|
6,750
|
9,750
|
5,500
|
22
|
30,375
|
4 (2)
|
12. Украина
|
5,500
|
8,000
|
5,600
|
7,200
|
3,600
|
18
|
29,900
|
5 (3)
|
13. Турция
|
9,700
|
6,800
|
5,500
|
5,000
|
2,700
|
13,5
|
29,700
|
5 (2)
|
14. Дания
|
8,500
|
5,250
|
4,875
|
5,125
|
3,625
|
14,5
|
27,375
|
4 (1)
|
15. Кипр
|
5,500
|
7,000
|
6,125
|
5,125
|
3,500
|
14
|
27,250
|
4 (1)
|
16. Сербия
|
2,875
|
6,375
|
6,000
|
6,000
|
4,000
|
16
|
25,250
|
4 (1)
|
17. Греция
|
5,800
|
5,100
|
5,100
|
4,900
|
4,100
|
20,5
|
25,000
|
5 (3)
|
18. Швейцария
|
4,300
|
6,500
|
3,900
|
6,400
|
3,125
|
12,5
|
24,225
|
4 (1)
|
19. Чехия
|
5,500
|
5,500
|
6,500
|
2,500
|
3,200
|
16
|
23,200
|
5 (3)
|
20. Хорватия
|
5,125
|
5,125
|
5,750
|
4,375
|
2,700
|
13,5
|
23,075
|
5 (2)
|
21. Израиль
|
6,750
|
5,625
|
2,625
|
2,375
|
5,500
|
22
|
22,875
|
4 (2)
|
22. Швеция
|
2,750
|
5,375
|
4,125
|
5,750
|
2,500
|
10
|
20,500
|
4 (0)
|
23. Болгария
|
4,250
|
4,000
|
4,000
|
4,125
|
3,250
|
13
|
19,625
|
4 (2)
|
24. Норвегия
|
1,375
|
4,000
|
5,375
|
3,750
|
4,500
|
18
|
19,000
|
4 (1)
|
25. Румыния
|
3,300
|
2,900
|
2,375
|
5,875
|
3,500
|
14
|
17,950
|
4 (1)
|
26. Азербайджан
|
4,250
|
4,375
|
2,375
|
3,375
|
2,250
|
9
|
16,625
|
4 (1)
|
27. Казахстан
|
2,750
|
4,250
|
4,250
|
3,375
|
1,000
|
4
|
15,625
|
4 (0)
|
28. Венгрия
|
1,875
|
1,625
|
3,250
|
4,500
|
4,250
|
17
|
15,500
|
4 (1)
|
29. Белоруссия
|
3,000
|
3,250
|
5,000
|
2,500
|
1,500
|
6
|
15,250
|
4 (0)
|
30. Польша
|
3,875
|
2,875
|
2,250
|
2,125
|
4,000
|
16
|
15,125
|
4 (1)
|
31. Словения
|
2,250
|
4,625
|
3,125
|
2,000
|
2,250
|
9
|
14,250
|
4 (0)
|
32. Словакия
|
2,125
|
1,875
|
5,125
|
3,000
|
1,500
|
6
|
13,625
|
4 (0)
|
33. Лихтенштейн
|
2,500
|
2,000
|
1,500
|
2,500
|
0,500
|
0,5
|
9,000
|
1 (0)
|
34. Литва
|
0,500
|
2,375
|
2,625
|
1,625
|
1,625
|
6,5
|
8,750
|
4 (0)
|
35. Люксембург
|
0,750
|
0,875
|
2,625
|
3,000
|
1,000
|
4
|
8,250
|
4 (0)
|
36. Босния
|
0,500
|
1,375
|
2,000
|
1,500
|
2,625
|
10,5
|
8,000
|
4 (0)
|
37. Ирландия
|
2,625
|
1,125
|
1,000
|
1,250
|
1,875
|
7,5
|
7,875
|
4 (1)
|
38. Сев.Македония
|
1,250
|
3,125
|
1,000
|
0,500
|
1,750
|
7
|
7,625
|
4 (0)
|
39. Армения
|
1,125
|
0,625
|
1,500
|
2,750
|
1,375
|
5,5
|
7,375
|
4 (0)
|
40. Латвия
|
1,375
|
0,750
|
1,625
|
2,250
|
1,375
|
5,5
|
7,375
|
4 (0)
|
41. Албания
|
0,875
|
2,625
|
1,000
|
0,750
|
2,000
|
8
|
7,250
|
4 (0)
|
42. Сев.Ирландия
|
0,500
|
0,750
|
0,500
|
2,375
|
2,833
|
8,5
|
6,958
|
3 (0)
|
43. Грузия
|
1,125
|
0,125
|
1,625
|
2,250
|
1,750
|
7
|
6,875
|
4 (0)
|
44. Финляндия
|
1,750
|
1,250
|
0,875
|
1,625
|
1,375
|
5,5
|
6,875
|
4 (0)
|
45. Молдавия
|
0,875
|
2,750
|
1,125
|
0,750
|
1,375
|
5,5
|
6,875
|
4 (0)
|
46. Мальта
|
1,250
|
1,375
|
1,500
|
0,750
|
1,500
|
6
|
6,375
|
4 (0)
|
47. Фареры
|
0,375
|
0,750
|
1,125
|
1,125
|
2,750
|
11
|
6,125
|
4 (0)
|
48. Косово
|
0,000
|
0,000
|
2,500
|
1,500
|
1,833
|
5,5
|
5,833
|
3 (0)
|
49. Гибралтар
|
1,500
|
0,500
|
1,000
|
1,000
|
1,666
|
5
|
5,666
|
3 (0)
|
50. Черногория
|
0,875
|
1,125
|
0,375
|
1,000
|
1,625
|
6,5
|
5,000
|
4 (0)
|
51. Уэльс
|
1,000
|
0,500
|
1,000
|
1,000
|
1,500
|
6
|
5,000
|
4 (0)
|
52. Исландия
|
1,000
|
1,125
|
1,500
|
0,625
|
0,625
|
2,5
|
4,875
|
4 (0)
|
53. Эстония
|
1,375
|
0,625
|
0,500
|
0,875
|
1,375
|
5,5
|
4,750
|
4 (0)
|
54. Андорра
|
0,166
|
0,166
|
0,833
|
1,500
|
0,666
|
2
|
3,331
|
3 (0)
|
55. Сан-Марино
|
0,000
|
0,166
|
0,500
|
0,000
|
0,500
|
1,5
|
1,166
|
3 (0)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.
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