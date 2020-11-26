Рейтинг УЕФА: Россия поднялась на 17-е место

Ничья в Мадриде немного скрасила унылое впечатление от выступления наших команд в еврокубках. Кроме того, она принесла России зачетное очко в рейтинг УЕФА — благодаря ему наша страна в этом сезоне поднялась на 17-е место. Вроде хвалиться нечем, но с учетом всех трудностей и неудач уже что-то. Есть чему радоваться и железнодорожникам: улучшили свой клубный рейтинг и заработали еще 900 тысяч евро, по премиальным они пока лидируют среди российских клубов.

А в целом картина не изменилась. Мы по-прежнему седьмые по сумме коэффициентов последних пяти сезонов и, увы, только 13-е по итогу последних трех. И практически все наши конкуренты (кроме Украины) выступают лучше, обеспечивая более высокий коэффициент. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы:

Клуб Турнир Сумма* 1. Локомотив ЛЧ 17,95 2. Зенит ЛЧ 16,15 3. Краснодар ЛЧ 16,15 4. ЦСКА ЛЕ 3,30 5. Ростов ЛЕ 0,28 6. Динамо ЛЕ 0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды:

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Краснодар ЛЧ 3 4 7 Локомотив ЛЧ 3 4 7 3. Зенит ЛЧ 1 4 5 4. ЦСКА ЛЕ 2 0 2 5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5 Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5

Всего: 22 очко, 6 команд, коэффициент 3,666, 17-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Очки Сумма Клубы 1. Испания 20,142 19,714 19,571 18,928 9,928 69,5 88,283 7 (7*) 2. Англия 14,928 20,071 22,642 18,571 10,500 73,5 86,712 7 (7) 3. Италия 14,250 17,333 12,642 14,928 8,142 57 67,295 7 (7) 4. Германия 14,571 9,857 15,214 18,714 8,357 58,5 66,713 7 (6) 5. Франция 14,416 11,500 10,583 11,666 4,416 26,5 52,581 6 (5) 6. Португалия 8,083 9,666 10,900 10,300 5,000 25 43,949 5 (3) 7. Россия 9,200 12,600 7,583 4,666 3,666 22 37,715 6 (4) 8. Голландия 9,100 2,900 8,600 9,400 5,000 25 35,000 5 (4) 9. Бельгия 12,500 2,600 7,800 7,600 3,800 19 34,300 5 (4) 10. Австрия 7,375 9,750 6,200 5,800 4,300 21,5 33,425 5 (4) 11. Шотландия 4,375 4,000 6,750 9,750 5,500 22 30,375 4 (2) 12. Украина 5,500 8,000 5,600 7,200 3,600 18 29,900 5 (3) 13. Турция 9,700 6,800 5,500 5,000 2,700 13,5 29,700 5 (2) 14. Дания 8,500 5,250 4,875 5,125 3,625 14,5 27,375 4 (1) 15. Кипр 5,500 7,000 6,125 5,125 3,500 14 27,250 4 (1) 16. Сербия 2,875 6,375 6,000 6,000 4,000 16 25,250 4 (1) 17. Греция 5,800 5,100 5,100 4,900 4,100 20,5 25,000 5 (3) 18. Швейцария 4,300 6,500 3,900 6,400 3,125 12,5 24,225 4 (1) 19. Чехия 5,500 5,500 6,500 2,500 3,200 16 23,200 5 (3) 20. Хорватия 5,125 5,125 5,750 4,375 2,700 13,5 23,075 5 (2) 21. Израиль 6,750 5,625 2,625 2,375 5,500 22 22,875 4 (2) 22. Швеция 2,750 5,375 4,125 5,750 2,500 10 20,500 4 (0) 23. Болгария 4,250 4,000 4,000 4,125 3,250 13 19,625 4 (2) 24. Норвегия 1,375 4,000 5,375 3,750 4,500 18 19,000 4 (1) 25. Румыния 3,300 2,900 2,375 5,875 3,500 14 17,950 4 (1) 26. Азербайджан 4,250 4,375 2,375 3,375 2,250 9 16,625 4 (1) 27. Казахстан 2,750 4,250 4,250 3,375 1,000 4 15,625 4 (0) 28. Венгрия 1,875 1,625 3,250 4,500 4,250 17 15,500 4 (1) 29. Белоруссия 3,000 3,250 5,000 2,500 1,500 6 15,250 4 (0) 30. Польша 3,875 2,875 2,250 2,125 4,000 16 15,125 4 (1) 31. Словения 2,250 4,625 3,125 2,000 2,250 9 14,250 4 (0) 32. Словакия 2,125 1,875 5,125 3,000 1,500 6 13,625 4 (0) 33. Лихтенштейн 2,500 2,000 1,500 2,500 0,500 0,5 9,000 1 (0) 34. Литва 0,500 2,375 2,625 1,625 1,625 6,5 8,750 4 (0) 35. Люксембург 0,750 0,875 2,625 3,000 1,000 4 8,250 4 (0) 36. Босния 0,500 1,375 2,000 1,500 2,625 10,5 8,000 4 (0) 37. Ирландия 2,625 1,125 1,000 1,250 1,875 7,5 7,875 4 (1) 38. Сев.Македония 1,250 3,125 1,000 0,500 1,750 7 7,625 4 (0) 39. Армения 1,125 0,625 1,500 2,750 1,375 5,5 7,375 4 (0) 40. Латвия 1,375 0,750 1,625 2,250 1,375 5,5 7,375 4 (0) 41. Албания 0,875 2,625 1,000 0,750 2,000 8 7,250 4 (0) 42. Сев.Ирландия 0,500 0,750 0,500 2,375 2,833 8,5 6,958 3 (0) 43. Грузия 1,125 0,125 1,625 2,250 1,750 7 6,875 4 (0) 44. Финляндия 1,750 1,250 0,875 1,625 1,375 5,5 6,875 4 (0) 45. Молдавия 0,875 2,750 1,125 0,750 1,375 5,5 6,875 4 (0) 46. Мальта 1,250 1,375 1,500 0,750 1,500 6 6,375 4 (0) 47. Фареры 0,375 0,750 1,125 1,125 2,750 11 6,125 4 (0) 48. Косово 0,000 0,000 2,500 1,500 1,833 5,5 5,833 3 (0) 49. Гибралтар 1,500 0,500 1,000 1,000 1,666 5 5,666 3 (0) 50. Черногория 0,875 1,125 0,375 1,000 1,625 6,5 5,000 4 (0) 51. Уэльс 1,000 0,500 1,000 1,000 1,500 6 5,000 4 (0) 52. Исландия 1,000 1,125 1,500 0,625 0,625 2,5 4,875 4 (0) 53. Эстония 1,375 0,625 0,500 0,875 1,375 5,5 4,750 4 (0) 54. Андорра 0,166 0,166 0,833 1,500 0,666 2 3,331 3 (0) 55. Сан-Марино 0,000 0,166 0,500 0,000 0,500 1,5 1,166 3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.