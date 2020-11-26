Николич прокомментировал ничью «Локомотива» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич оценил игру команды в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:0).

«Я не сказал бы что мы перед матчем я хотел ничью вне зависимости от того, кто наш соперник, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Я не счастлив, но и не зол. Очко у нас есть — нормально, двигаемся дальше. У нас три очка после четырех туров, мы хорошо играли с «Баварией». У нас очень важная игра через шесть дней с «Зальцбургом». Сделаем все возможное, чтобы команда была готова играть каждые 2-3 дня.

Команда хочет сделать все, что в ее силе, не только физической, но и психологической. «Локо» играл в одного нападающего? Нет, Было два нападающих, Антон (Миранчук — Прим. «СЭ») был вторым, он может сыграть как второй нападающий. Не могу сказать, как дальше поменяется тактика. Для меня самое главное модель игры, а не схема.

Гильерме — наш первый вратарь, я поддержал его, поговори немножко. Он опытный игрок. Я уверен в его качествах, он наш первый вратарь. Контакт Зе Луиша с игроком «Атлетико» в конце матча? Я не видел повтор. Не знаю, что сказать. Интересно, что игра таких команд, как «Локо» и «Атлетико», закончилась без желтых карточек».