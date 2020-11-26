Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Геркус сравнил игру «Локо» с «Атлетико» с парковкой электрички

01:35
Илья Геркус. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Илья Геркус. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о ничьей красно-зеленых с «Атлетико» в матче 4-го тура Лиги чемпионов (0:0). «Локомотив» остался единственным российским клубом, который сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира.

«Николич научился парковать электричку», — написал Геркус в Twitter.

Атлетико — Локомотив

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4240
Все опросы
«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» одержат победы в группе Лиги чемпионов-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир