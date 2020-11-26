Геркус сравнил игру «Локо» с «Атлетико» с парковкой электрички
01:35
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о ничьей красно-зеленых с «Атлетико» в матче 4-го тура Лиги чемпионов (0:0). «Локомотив» остался единственным российским клубом, который сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира.
«Николич научился парковать электричку», — написал Геркус в Twitter.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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