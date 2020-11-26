Губерниев считает «Локомотив» самой организованной командой в еврокубках

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу ничьей «Локомотива» с «Атлетико» в 4-м туре Лиги чемпионов (0:0). Также он добавил, что в российском футболе необходимы изменения.

«О «Локомотиве»! В принципе, «Локо» — самая организованная наша команда в еврокубках прямо сейчас. Знает, что может и знает, что не может. Плохо, скверно было только первые 10 минут в Мадриде. Возили нас страшно.

Дальше вполне себе. А на последней минуте вообще еще надо посмотреть, был ли пенальти на Зе! Очень было похоже. «Локомотив» мог и выиграть. Но, конечно, с уровнем наших команд надо что-то делать. Иллюзий вряд ли должно быть много. Мы в футбол сейчас играем плохо», — написал Губерниев в Telegram.