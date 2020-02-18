«Атлетико» — «Ливерпуль»: видеотрансляция матча
21:45
Во вторник, 18 февраля, «Атлетико» и «Ливерпуль» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Игра пройдет в Мадриде, начало — в 23.00 по московскому времени.
«Ливерпуль» — действующий обладатель трофея.
Следить за матчем «Ливерпуль» — «Атлетико» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции.
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«Атлетико» vs «Ливерпуль»: кто победит в 1/8 финала Лиги чемпионов?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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