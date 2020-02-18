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«Атлетико» — «Ливерпуль»: видеотрансляция матча

21:45
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Во вторник, 18 февраля, «Атлетико» и «Ливерпуль» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Мадриде, начало — в 23.00 по московскому времени.

«Ливерпуль» — действующий обладатель трофея.

Следить за матчем «Ливерпуль» — «Атлетико» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции.

Атлетико — Ливерпуль

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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«Атлетико» vs «Ливерпуль»: кто победит в 1/8 финала Лиги чемпионов?
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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