«Атлетико» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
21:25
Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Ливерпуля» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Ливерпуля» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Триппьер, Кондогбия, Коке, Карраско, Де Пауль, Лемар, Гризманн, Феликс.
«Ливерпуль»: Алисон, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Кейта, Мане, Салах, Фирмину.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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