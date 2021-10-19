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«Атлетико» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

21:25
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Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Ливерпуля» на матч группового турнира Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Ливерпуля» на матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Фелипе, Триппьер, Кондогбия, Коке, Карраско, Де Пауль, Лемар, Гризманн, Феликс.

«Ливерпуль»: Алисон, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Кейта, Мане, Салах, Фирмину.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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