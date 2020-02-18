«Атлетико» против «Ливерпуля»: видеотрансляция матча в 22.50
16:55
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу во вторник, 18 февраля, «Атлетико» принимает «Ливерпуль».
Следить за матчем «Атлетико» — «Ливерпуль» вы можете в онлайн-трансляции сайта «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на этой странице сайта «Матч ТВ». Начало — в 22.50 (по мск).
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«Атлетико» vs «Ливерпуль»: кто победит в 1/8 финала Лиги чемпионов?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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