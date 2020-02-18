«Атлетико» против «Ливерпуля»: видеотрансляция матча в 22.50

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу во вторник, 18 февраля, «Атлетико» принимает «Ливерпуль».

Следить за матчем «Атлетико» — «Ливерпуль» вы можете в онлайн-трансляции сайта «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на этой странице сайта «Матч ТВ». Начало — в 22.50 (по мск).

Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Ливерпуль»