«Атлетико» и «Интер» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов встречаются на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания) в среду, 26 ноября. Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Мадриде и всего дня Лиги чемпионов. В нашем матч-центре можно следить за ключевыми событиями игры «Атлетико» — «Интер».

Трансляцию игры «Атлетико» — «Интер» в прямом эфире организует онлайн-кинотеатр Okko, доступ к контенту стримингового сервиса возможен по подписке. Также платформа запускает в отдельном окне перекличку интересных моментов всех встреч вечера.

«Атлетико» в 4-м туре общего этапа обыграл «Юнион» (3:1), а «Интер» победил «Кайрат» (2:1).