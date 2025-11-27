«Атлетико» — «Интер»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Атлетико» выиграл у «Интера» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

В начале игры форвард мадридской команды Хулиан Альварес забил гол. После перерыва полузащитник Петр Зелиньский сравнял счет. В концовке встречи защитник хозяев Хосе Мария Хименес забил после подачи с углового и принес «матрасникам» победу.

«Атлетико» набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Интер» идет на 4-й строчке — 12 очков.